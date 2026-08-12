Лантратова: РФ согласовала список на обмен из 224 осужденных украинцев

По словам Лантратовой, Россия готова рассматривать разные варианты обмена. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала согласованный российской стороной список из 224 украинцев, которых Москва готова передать Киеву в рамках обмена. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в Max.

По словам Лантратовой, Россия готова рассматривать разные варианты обмена, чтобы вернуть домой находящихся на Украине российских военнослужащих и гражданских. Только за последний месяц Москва предложила Киеву три разных списка, однако украинская сторона отказывается забирать своих граждан.

«Мы готовы к самым разным вариантам обмена, наша цель - освободить наших ребят, оказавшихся в плену. Мы публикуем список украинских граждан, которых готовы отдать за наших. Счет идет на судьбы», — написала Лантратова.

Омбудсмен также обратилась к родным и близким российских пленных и заверила, что власти продолжат добиваться их возвращения.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за содействие в организации обменов пленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В Кремле отмечали, что Москва продолжает работу по возвращению российских граждан домой.