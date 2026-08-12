В детсадах России впервые проведут антитеррористические учения: что будут делать

В детсадах РФ 18 августа впервые пройдут антитеррористические учения Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийские антитеррористические учения пройдут в детских садах и школах России. Мероприятия планируют провести с 18 по 19 августа. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

По его словам, в эти дни будет проверена практическая готовность всех сотрудников учреждений.

«Практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны проверят 18-19 августа в ходе всероссийского учения. В этом году в нем впервые участвуют и дошкольные образовательные организации», - сказал министр.

Бугаев уточнил, что в рамках учения участникам предстоит отработать целый алгоритм действий. Сюда входит - защита детей при захвате заложников, при нападении с применением горючих веществ и при атаке дронов.

Помимо этого, в ходе всего сентября специалисты МЧС России проведут инструктажи по вопросам безопасности для руководителей образовательных организаций и педагогического состава.

Тем временем в Запорожской области участились атаки ВСУ. Украинские боевики с помощью дронов целенаправленно бьют по детсадам, почтам и авто мирных жителей.