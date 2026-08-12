Море после шторма таит опасность: биолог призвала подождать пару дней

Биолог предупредила о бактериях и мусоре в море после шторма. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

После сильного дождя или шторма купание в море может быть опаснее, чем кажется. Биолог Ирина Лялина рассказала о рисках для отдыхающих. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Ливневые стоки и ближайшие реки смывают в море множество загрязняющих веществ – от бытового мусора до нефтепродуктов и пестицидов. Особенно высок риск загрязнения там, где рядом с побережьем расположены заправки или сельскохозяйственные поля», – предупредила Лялина.

По словам специалиста, после непогоды вода становится мутной из-за песка, ила и водорослей, поднявшихся со дна. Вместе с дождевыми потоками в море также могут попасть различные загрязнения. Органические остатки создают условия для активного размножения бактерий, поэтому количество патогенов в воде может увеличиваться.

Есть и другие опасности. После шторма на мелководье могут оказаться осколки стекла и металлические предметы, а вода становится холоднее. Сильные волны и течения способны унести человека от берега и повысить риск травм или утопления. Поэтому Лялина советует подождать с купанием 24-48 часов после шторма и выбирать только официально разрешенные места.

Ранее врач Людмила Катанахова предупредила, что купание в море может закончиться инфекционными заболеваниями, поскольку вместе с водой в организм способны попасть различные болезнетворные микроорганизмы.