Психолог назвала четыре признака выгорания на работе Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Выгорание на работе редко происходит внезапно. Чаще всего оно начинается с мелочей: вечернего ответа на сообщение или согласия на задачу в выходной. Стирание грани между личным временем и работой происходит незаметно, но именно это становится первым шагом к истощению. Об этом aif.ru рассказала психолог Ольга Романив.

Первый признак — это потеря чувства времени. Сотрудник начинает проверять мессенджеры после окончания рабочего дня, открывает ноутбук вечером «на пять минут» и отвечает на письма в отпуске. Романив пояснила, что такие действия постепенно формируют привычку быть на связи круглосуточно.

Второй сигнал — это невозможность сказать «нет». Даже при плотном графике человек берет дополнительные задачи, боясь подвести коллег. Психолог отметила, что отказ начинает восприниматься как признание собственной несостоятельности, хотя на самом деле это защита личного пространства.

Третий признак кроется в тревоге во время отдыха. Человек физически не работает, но мысленно прокручивает дела, ожидая новых уведомлений. По словам специалиста, в таком случае свободное время перестает ощущаться своим, а отдых воспринимается как помеха работе.

Четвертый маркер — это раздражение на рабочие чаты и уведомления. Если одна мысль о новом сообщении вызывает напряжение, границы уже серьезно смещены. Восстановить их можно постепенно, фиксируя время старта и завершения задач, а также пересматривая свои обязанности и права.

При этом эксперт по внедрению ИИ в образование, управление и корпоративную среду Мария Лопухина объяснила, как распознать цифровое выгорание. Специалист указала, что на него могут указывать постоянные переключения и размытая граница между работой и отдыхом. Её слова приводит RT.