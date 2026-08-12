Просачивание НАТО в Азию, новая волна миграции украинцев в Европу и утрата доверия России к Армении: главные события 12 августа

Путин заявил, что просачивание НАТО в АТР угрожает безопасности России Фото: REUTERS.

НАТО расширяет своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), и это несёт прямую угрозу для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе учений Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Мы видим, что здесь (в АТР) растёт, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО. Создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны", - заявил глава государства.

Президент отдельно подчеркнул, что размещение новых вооружений НАТО в АТР представляет угрозу для России. В связи с этим учения ТОФ проводятся с целью защиты интересов Российской Федерации в этом регионе.

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