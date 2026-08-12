СК завел уголовное дело после отравления 10 человек шаурмой в Якутии

Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутии возбудили уголовное дело после отравления десяти человек шаурмой. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

За медицинской помощью с симптомами пищевой инфекции обратились десять человек. Предположительно, все они ели шаурму, купленную в одном из местных киосков. Восемь пострадавших госпитализировали, еще двое проходят амбулаторное лечение. Их состояние оценивается как стабильное.

«Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении ведомства.

Проверку после массового отравления также проводит Роспотребнадзор.

Ранее в Салехарде возбудили уголовное дело после массового отравления едой из доставки. За медицинской помощью обратились более 30 человек, в том числе несовершеннолетние. Все они заказывали готовую продукцию в одной службе доставки. В заведении выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм.