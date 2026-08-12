Внучатый племянник Кеннеди объявлен в международный розыск за наемничество в ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина США Конора Кеннеди по обвинению в наемничестве на стороне ВСУ. Мужчина объявлен в международный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению», — отмечается в судебном документе.

Кеннеди обвиняют по ч. 3 ст. 353 УК РФ за участие наемника в вооруженном конфликте. Ему грозит 7-10 лет лишения свободы. Конор — внучатый племянник бывшего президента США Джона Кеннеди и внук Роберта Кеннеди. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, защита американца намерена обжаловать решение.

Ранее KP.RU рассказал, как дедушка обвиняемого Роберт Кеннеди относится к конфликту на Украине. Американский политик отметил, что демократическая партия США сознательно затягивает конфликт на Украине. А вот его внук в 2022 году был замечен в рядах интернационального легиона ВСУ на харьковском направлении.