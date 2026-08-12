Нужно ли чистить «шлаки»: гастроэнтеролог дала ответ Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В науке не существует термина «шлаки» — это маркетинговый ход, а не медицинский диагноз. За очищение крови и тканей отвечают печень, почки и кишечник, которые работают без выходных. Исключением являются лишь тяжёлые отравления, но там требуется помощь врача, а не чай из аптеки, сообщает aif.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Варвару Веретюк.

Отмечается, что соковый детокс не сжигает жир, а лишь выводит воду и разрушает мышцы из-за нехватки белка. Фруктоза без клетчатки нагружает печень и вызывает скачки сахара, поэтому соки стоит пить как дополнение к еде, а не как основу рациона.

Также и активированный уголь действует только в кишечнике и выводит не только вредные вещества, но и полезные витамины с минералами. Длительный приём без показаний ведёт к гиповитаминозу и проблемам с усвоением железа, а на токсины в крови он не влияет.

Клизмы и гидроколонотерапия, по словам врачей, вымывают полезную микрофлору и нарушают перистальтику. «Каловые камни» — это выдумка, а регулярные процедуры могут привести к дисбактериозу и даже перфорации кишечника, что смертельно опасно.

Детокс-чаи со слабительными травами создают иллюзию лёгкости, но вызывают «ленивый кишечник» и потерю калия, опасную для сердца. Голодание же не имеет доказанной пользы для человека, зато даёт потерю мышц и срыв иммунитета.

Врач советует пить воду до 30 мл на килограмм веса и есть больше клетчатки для естественной поддержки организма. Она рекомендует отказаться от колбас и фастфуда, а также наладить сон и физическую активность.

При этом гастроэнтеролог Олеся Синельникова указала и на возможные недомогания при поедании арбуза и дыни. Специалист указала, что недомогание после их употребления чаще всего связано с бактериями, которые оказались на поверхности плода в процессе хранения или транспортировки. Её слова приводит «Царьград».