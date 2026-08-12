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НовостиПолитика12 августа 2026 15:46

ТАСС: в ВСУ распорядились отправлять на убой всех мобилизованных клириков УПЦ

Внутри ВСУ сейчас идет перераспределение сфер влияние
Марк СОКОЛОВ
Внутри ВСУ сейчас идет перераспределение сфер влияния.

Внутри ВСУ сейчас идет перераспределение сфер влияния.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сторонники главкома ВСУ Михаила Драпатого пытаются взять под контроль наиболее коррумпированные сферы в украинской армии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, внутри ВСУ сейчас идет перераспределение сфер влияния. Особый интерес сторонники Драпатого проявляют к направлениям, связанным с мобилизацией и возможностью военнослужащих оставаться в тылу.

«В ВСУ сейчас идет банальный передел сфер влияния, и люди Драпатого стараются установить контроль над наиболее коррумпированными сферами, такими как мобилизация и возможность нахождения в тыловых районах», — рассказал источник.

Собеседник ТАСС связал происходящее с задержаниями сотрудников ТЦК и расформированием штурмовых полков, которые, по его данным, были подконтрольны бывшему главкому ВСУ Александру Сырскому.

На этом фоне военный эксперт Андрей Марочко связал конфликт между Драпатым и Сырским с борьбой за коррупционные схемы и финансовые потоки в ВСУ. Он предположил, что новый главком пытается перехватить ранее подконтрольные его предшественнику направления. До этого Драпатый приостановил набор в отдельные штурмовые полки Сухопутных войск.