ТАСС: в ВСУ распорядились отправлять на убой всех мобилизованных клириков УПЦ

Внутри ВСУ сейчас идет перераспределение сфер влияния. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сторонники главкома ВСУ Михаила Драпатого пытаются взять под контроль наиболее коррумпированные сферы в украинской армии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, внутри ВСУ сейчас идет перераспределение сфер влияния. Особый интерес сторонники Драпатого проявляют к направлениям, связанным с мобилизацией и возможностью военнослужащих оставаться в тылу.

«В ВСУ сейчас идет банальный передел сфер влияния, и люди Драпатого стараются установить контроль над наиболее коррумпированными сферами, такими как мобилизация и возможность нахождения в тыловых районах», — рассказал источник.

Собеседник ТАСС связал происходящее с задержаниями сотрудников ТЦК и расформированием штурмовых полков, которые, по его данным, были подконтрольны бывшему главкому ВСУ Александру Сырскому.

На этом фоне военный эксперт Андрей Марочко связал конфликт между Драпатым и Сырским с борьбой за коррупционные схемы и финансовые потоки в ВСУ. Он предположил, что новый главком пытается перехватить ранее подконтрольные его предшественнику направления. До этого Драпатый приостановил набор в отдельные штурмовые полки Сухопутных войск.