«Чудовищное желание»: Медведев рассказал о мечтах Запада о России

Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о мечтах Запада. Политик отметил, что там всегда хотели отменить Россию и ее историю. Но сейчас это желание приняло чудовищные формы.

«Запад пытается «отменить» Россию и всех россиян, уничтожить историческую память. Сейчас это желание приобрело чудовищные масштабы», — резюмировал Медведев, выступая в своей речи на съезде экспертного совета «Единой России».

Политик не раз говорил, что у Запада это не получится.

Напомним, президент России Владимир Путин еще в период всеобщей истерии поставил на место европолитиков. Он заявил, что отменить и изолировать Россию просто невозможно. У Москвы много друзей, которые в нужный момент протянут руку помощи. А тем временем от санкций и ограничений страдает сама Европа.