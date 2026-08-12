Роза Сябитова объяснила, почему ритуал с медом не поможет найти мужа

Главная сваха страны посоветовала не искать мужа с помощью народных ритуалов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ритуал с медом на Медовый Спас, который якобы помогает девушкам привлечь будущего мужа, не имеет особой силы и скорее работает как самовнушение, заявила главная сваха страны Роза Сябитова. Об этом пишет «Абзац».

«Надо ответить на вопрос: зачем тебе нужен муж? Как он должен сделать тебя счастливой? И самое главное – насколько он способен это сделать? Сначала надо разобраться в себе, понять, зачем тебе нужен этот мужчина, какого счастья ты хочешь в браке, и найти мужчину, который способен это сделать», – объяснила Сябитова.

По словам свахи, гораздо больше пользы принесет честный разговор с самой собой о том, какие отношения женщина хочет построить и какого мужчину видит рядом. По ее мнению, успешнее всего замуж выходят те, кто действительно стремится создать семью и готов что-то для этого делать.

Сябитова также посоветовала заранее оценивать не только материальное положение будущего супруга, но и количество времени, которое он сможет уделять семье. Богатый мужчина может обеспечить высокий уровень жизни, однако из-за большой занятости ему может не хватать времени на детей и совместный отдых. При этом супруг со средним доходом может быть менее загружен работой и чаще проводить время с семьей.

Ранее KP.RU писал о народных приметах и традициях, связанных с Медовым Спасом, который в 2026 году отметят 14 августа.