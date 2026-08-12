Медведев: РФ имеет большой ресурс прочности и способна решать соцзадачи

Медведев заявил, что Россия является стойкой державой. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Российская Федерация имеет большой ресурс прочности и способна решать социальные задачи. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы.

«Мы с вами неоднократно говорили <...>, все-таки, наше государство имеет серьезный ресурс прочности, скажем по-честному сейчас, <…> мы способны решать массу социальных задач», - сказал он.

Медведев отметил, что, даже несмотря на боевые действия, государство может справиться со всеми вопросами в социальной сфере. По его мнению, властям уже сейчас нужно решать их, не дожидаясь подходящего момента.

Ранее заместитель главы Совбеза заявлял, что ВС России находится в важной точке завершения специальной военной операции. Он уверен, что наши бойцы смогут одержать победу в этом конфликте.