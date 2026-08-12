Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о тех, кто выступает против специальной военной операции. Он разделил эту категорию людей на две группы.

По его словам, одни делают это по глупости и неосознанно, в то время как другие являются сознательными негодяями. Политик подчеркнул, что СВО закончится или будет приостановлено только на условиях РФ.

«Люди с искривленными мозгами, выступающие против СВО, так поступают от глупости и несознательности, в отличие от негодяев», — резюмировал Медведев в ходе своего выступления на экспертном совете «Единой России».

Нужно отметить, что президент России Владимир Путин подчеркнул странность. Дело в том, что артисты, которые выступали против СВО и якобы поддерживают мир, ничего не писали против конфликта в Иране. Это противостояние как будто они решили не замечать, а ведь там гибнут люди.