Опасно ли есть много белка: многолетний эксперимент раскрыл правду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Медики долго спорили, не вредят ли высокобелковые диеты почкам. Опасения казались логичными, однако точных доказательств этому не было. Окончательную ясность в этот вопрос внесло исследование ученых из Арктического университета Норвегии.

Страх возникал из-за теории, что переизбыток белка заставляет почки работать на износ. Главный терапевт РФ Оксана Драпкина пояснила в беседе с aif.ru, что при уже существующей болезни почек ограничение белка действительно помогает. Однако переносить эту логику на здоровых людей было ошибочно, а старые методы подсчета фильтрации давали сбои из-за колебаний креатинина.

В новом исследовании ученые применили точный метод с контрастным веществом йогексолом. В течение более 10 лет они наблюдали за 1324 здоровыми добровольцами, разделив их по объему потребляемого белка. Авторы работы не зафиксировали снижения скорости фильтрации даже у тех, кто ел белка много.

По словам исследователей, их результаты показали, что высокое потребление белка никак не связано с развитием хронической болезни почек. Это означает, что здоровым взрослым людям больше нет нужды бояться мяса и творога ради сохранения почек. Однако ограничения остаются строгими для тех, у кого диагностированы серьезные проблемы с этим органом.

Также важен и сам источник белка: вред наносят не протеины, а соль и жиры из переработанного мяса. Опираясь на нормы ВОЗ, рассчитанные на идеальный вес, можно смело включать белковые продукты в рацион.

В Роскачестве рассказали, что достаточное количество белка в рационе помогает наращивать мышцы и удерживать оптимальный вес. Life.ru пишет, что при уменьшении калорийности питания тело тратит не только жир, но и мышцы.