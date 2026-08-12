Медведев: властям РФ нужно решать соцзадачи прямо сейчас, ничего не дожидаясь

Медведев отметил, что у России достаточно ресурсов, чтобы решать соцзадачи. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Властям России следует начать решать социальные задачи прямо сейчас, не дожидаясь какого-то удобного момента. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы.

По его словам, у государства достаточно ресурсов для этого. Поэтому чиновникам стоит уже сегодня начать выполнять задачи в социальной сфере. Как он отметил, это является одной из приоритетных целей правительства.

«Наше государство, скажем прямо, сейчас обладает серьезным запасом прочности, и, даже несмотря на военные действия, мы способны решать массу социальных задач. Вот их и нужно решать прямо сейчас, не дожидаясь каких-то других событий», - сказал зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявлял, что Запад пытался запугивать Москву всякими санкциями. Однако ни одни ограничения зарубежных стран так и не смогли сломать экономику России.