Медведев: Инфраструктура Донбасса и Новороссии должна быть восстановлена, фото: ШТУКИНА Екатерина

Территории Донецкой и Луганской Народной Республик и в целом все новые регионы России ожидает серьёзное восстановление после завершения специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, указав, что все российские земли должны быть излечены от последствий террора ВСУ.

Выступая на экспертном совете ЕР, Медведев отметил, что СВО рано или поздно закончится на условиях Российской Федерации. И тогда стране предстоит сложный, но необходимый этап восстановления своих территорий.

«Я уж не говорю про инфраструктуру новых территорий, так называемых вернувшихся земель наших», - добавил политик.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин ещё в 2025 году пообещал, что всё российское приграничье, страдающее от атак беспилотников и ракет ВСУ, также будет полностью восстановлено.

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