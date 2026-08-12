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НовостиПолитика12 августа 2026 16:10

Медведев: киевский режим воюет с россиянами, поэтому маркетплейсы стали мишенью

Медведев отметил, что маркетплейсы РФ стали мишенью Киева, поскольку там находятся мирные граждане
Арина СЕРОВА
Медведев отметил, что маркетплейсы РФ стали мишенью Киева, поскольку там находятся мирные. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Медведев отметил, что маркетплейсы РФ стали мишенью Киева, поскольку там находятся мирные. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Киевский режим воюет с мирными россиянами, поэтому маркетплейсы стали мишенью боевиков ВСУ. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с экспертным советом по созданию народной программы.

Как отметил политик, на маркетплейсы постоянно охотится противник. Ведь там работает огромное количество обычных граждан.

«Наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами России, это нужно понимать», - указал Медведев, добавив, что нужно усиливать защиту логистических центров маркетплейсов.

Ранее Медведев заявлял, что российские войска находятся в важной точке завершения спецоперации. По его словам, сейчас определяется дальнейшая судьба РФ.