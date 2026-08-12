Медведев: киевский режим воюет с россиянами, поэтому маркетплейсы стали мишенью

Медведев отметил, что маркетплейсы РФ стали мишенью Киева, поскольку там находятся мирные. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Киевский режим воюет с мирными россиянами, поэтому маркетплейсы стали мишенью боевиков ВСУ. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с экспертным советом по созданию народной программы.

Как отметил политик, на маркетплейсы постоянно охотится противник. Ведь там работает огромное количество обычных граждан.

«Наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами России, это нужно понимать», - указал Медведев, добавив, что нужно усиливать защиту логистических центров маркетплейсов.

Ранее Медведев заявлял, что российские войска находятся в важной точке завершения спецоперации. По его словам, сейчас определяется дальнейшая судьба РФ.