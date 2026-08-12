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НовостиПолитика12 августа 2026 16:14

Медведев: страхование бизнеса от военных рисков сложно, но этим нужно заниматься

Медведев, говоря о страховании бизнеса, указал на изоляцию РФ от мирового рынка
Марк СОКОЛОВ
3аместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина ШТУКИНА / POOL / TACC

3аместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина ШТУКИНА / POOL / TACC

На данный момент страхование малого бизнеса от военных рисков сложно. Тем не менее, этим нужно заниматься. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На тему ущерба для бизнеса российский политик высказался в среду, 12 августа. По его словам, застраховать собственность предпринимателей от военных рисков сейчас сложно. Особенно, если учитывать изоляцию России от мирового рынка.

Тем не менее, подчеркнул Медведев, пускать ситуацию на самотек нельзя. Поэтому страхованием бизнеса нужно заниматься, уверен зампред Совбеза РФ.