Ребёнка стоит готовить к школе заранее: какие шаги стоит предпринять Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы 1 сентября не стало стрессом для организма, готовить детей к учебному году нужно заранее. За лето сбивается режим, и резкий переход к ранним подъёмам ослабляет защитные силы. О том, как сохранить здоровье и бодрость, рассказала доктор медицинских наук, педиатр Наталия Минаева в беседе с aif.ru.

Доктор советует начинать смену расписания за две недели до школы. Она рекомендует сдвигать время отхода ко сну и пробуждения на 15–20 минут каждые два дня. Эксперт подчеркивает, что комфортнее всего возвращать привычные утренние и вечерние ритуалы, но не стоит заставлять ребенка решать задачи целый месяц, чтобы не вызвать отвращение к учебе.

Специалист предупреждает, что длительное использование гаджетов перегружает зрение и может вызвать близорукость. Кроме того, синий свет экрана мешает засыпанию, а недостаток сна снижает концентрацию. Наталия Минаева уточнила нормы: для младших классов — не более полутора часов в день, а для старшеклассников — до трех.

Она отметила, что важно договариваться о времени без телефонов и заменять их прогулками или общением. Эмоциональный настрой тоже играет роль: чтобы снять тревогу перед неизвестностью, доктор советует заранее прогуляться по маршруту до школы или обсудить новые предметы. Родителям лучше признавать чувства ребенка, а не обесценивать их.

Для крепкого иммунитета врач рекомендует следить за рационом: включать белок, сложные углеводы и клетчатку. Она напоминает, что волшебной таблетки не существует, а здоровье поддерживают прогулки, проветривание и мытье рук. Главное — избегать перегрузок и не забывать про отдых, чтобы организм не тратил силы на борьбу со стрессом.

Стоит отметить, что продолжительность уроков в первом классе школы отличается от продолжительности во все другие годы. Об этом сообщил говорят методические рекомендации Минпросвещения, которые приводит ОТР.