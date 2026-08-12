Врач назвала неожиданных провокаторов рака легких

Главным фактором риска остается курение – с ним связано около 80% случаев рака легкого. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рак легких может развиваться не только из-за курения. Онколог Суна Исакова рассказала о скрытых факторах, которые способны повышать риск опасного заболевания. Об этом пишет Lenta.ru.

«Предрасполагающим фактором может быть и наличие у человека некоторых хронических заболеваний легких, например, эмфиземы или ХОБЛ – хронической обструктивной болезни легких. Длительный воспалительный процесс в дыхательных путях может создавать условия для трансформации опухолевых клеток», – предупредила Исакова.

По словам врача, главным фактором риска остается курение – с ним связано около 80% случаев рака легкого. Опасность представляют не только обычные сигареты, но и электронные устройства для курения.

К менее очевидным причинам специалист отнесла регулярное вдыхание промышленной пыли, в которой могут содержаться асбест, хром и кадмий. Такие вещества встречаются, в частности, на металлургических предприятиях и при производстве строительных материалов и относятся к опасным канцерогенам.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, что постоянная и нарастающая боль в руке в некоторых случаях может быть связана с раком легких.