Медведев: экономика РФ растет, но стране нужно готовиться к изменениям

Зампред Совбеза отметил, что ВПК обеспечивает значительный рост экономики России. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Экономика Российской Федерации заметно растет, однако стране все же нужно готовиться к будущим изменениям. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии.

По его словам, военно-промышленный комплекс (ВПК) обеспечивает значительный рост экономики. Но, как отметил Медведев, российскому правительству и бизнесу уже сейчас нужно готовиться к грядущим изменениям.

«Сейчас он (ВПК - прим. ред.) обеспечивает понятный, весьма существенный рост экономики именно потому, что он востребован, но впоследствии там могут произойти определенные изменения», - высказался Медведев.

Ранее Медведев сообщал, что западные санкции не смогли сломить экономику России. Противники государства пытались всячески запугивать Москву новыми ограничениями, но они оказались неэффективными.