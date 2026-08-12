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НовостиОбщество12 августа 2026 16:29

МВД подтвердило получение водителями сообщений о старых штрафах из-за сбоя

В МВД отметили, что уже устраняют сбой, из-за которого водители получили уведомления о штрафах прошлых лет
Данила ЛИХАЧЕВ

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые водители получили уведомления о старых штрафах из-за технического сбоя в одном из подразделений МВД в Московском регионе. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее автомобилисты пожаловались на внезапно появившиеся задолженности по штрафам, выписанным еще в 2021 году. В МВД подтвердили, что причиной стала техническая неполадка.

«В результате некоторые граждане получили уведомления о необходимости оплаты штрафов за административные правонарушения, имевшие место в прошлые годы», — сообщили в министерстве.

Сейчас специалисты устраняют сбой. В МВД заверили, что работа завершится в ближайшее время, после чего будут приняты решения для соблюдения прав и интересов водителей.

Тем временем в Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол автомобилей. Сейчас за превышение допустимого уровня светопропускания водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Авторы инициативы предложили пересмотреть действующие нормы.