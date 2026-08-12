Роналду прервал молчание и обратился к Месси после трагедии

Криштиану Роналду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Португальский нападающий Криштиану Роналду оставил слова поддержки своему извечному сопернику Лионелю Месси, у которого 8 августа скончался отец. 68-летний Хорхе Месси ушёл из жизни после продолжительной болезни в больнице аргентинского Росарио, пишет "КП-Спорт".

Роналду отреагировал на прощальное письмо, которое аргентинец опубликовал в своих социальных сетях. Под постом Месси португалец написал: «Огромные объятия тебе и твоим близким в этот трудный момент, Лео. Держись». Этот жест особенно примечателен на фоне многолетнего соперничества двух звёзд: с 2008 по 2023 год они вместе доминировали в мировом футболе, лишь дважды уступив «Золотой мяч» другим игрокам. На счету Роналду пять таких наград, у Месси — восемь.

Ранее из-за семейной трагедии 39-летний капитан сборной Аргентины взял паузу в выступлениях за «Интер Майами» и пропустил матч Кубка лиг против мексиканского «Монтерея». Месси опубликовал проникновенное послание отцу, в котором признался, что до сих пор не может осознать утрату.

Хорхе Месси, отец и многолетний агент Лионеля, скончался 7 или 8 августа в возрасте 68 лет. В последние годы его здоровье вызывало серьёзные опасения: в январе 2026 года он был впервые госпитализирован в Росарио, после чего проходил обследования в клиниках США. В разгар чемпионата мира 2026 Месси серьёзно рассматривал возможность срочного вылета на родину, чтобы навестить тяжело больного отца. Закрытая церемония похорон состоялась 9 августа, однако журналисты попытались вести съёмку вопреки запрету семьи, из-за чего футболист намерен подать судебные иски против представителей местных СМИ за нарушение неприкосновенности частной жизни. В ответ на возникший резонанс родственники Месси выпустили официальное обращение, в котором подтвердили факт ухудшения здоровья Хорхе, но осудили спекуляции и непроверенную информацию вокруг этой ситуации.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Лионель Месси приостановил выступления из-за смерти отца, а также о том, что Месси опубликовал прощальное письмо своему умершему отцу и о том, что аргентинский футболист прилетел на родину на похороны Хорхе Месси.