Необычное обещание Такера Карлсона: чего не будет делать известный американский журналист

Такер Карлсон пообещал, что никогда не выдвинется в президенты США Фото: REUTERS.

Такер Карлсон, известный американский журналист, сообщил, что не собирается баллотироваться на президентский пост в США. У него никогда не было предвыборной кампании или подобных поползновений, однако популярность Карлсона в Америке высока, а политическая деятельность сама собой даёт повод для таких предположений.

"Я не планирую выдвигаться в президенты, это точно", - заявил Карлсон телеканалу RT.

С 2016 по 2023 год Карлсон работал на Fox News, затем основал собственный потоковый сервис. Ранее журналист был в окружении президента США Дональда Трампа и входил в число его советников, однако затем Трамп принял ряд решений, разочаровавших Карлсона.

Ранее KP.RU сообщил, что Карлсон назвал Россию своей любимой страной, несмотря на то, что не говорит по-русски и не имеет к ней отношения. Карлсон также рассказал, что в Великобритании его собеседники утверждали о "тоталитарной системе в России и бедности её жителей", но даже не были там сами.