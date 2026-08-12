Украинцу в Словакии грозит три года тюрьмы за нацистскую атрибутику

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Гражданину Украины в Словакии грозит до трех лет тюрьмы за распространение нацистской символики. Об этом сообщил портал Pravda.

Дело против украинца возбудила краевая прокуратура в городе Кошице. Материалы уже направлены в суд, которому предстоит решить вопрос о виновности мужчины.

Нацистскую символику у обвиняемого обнаружили во время прохождения одного из пунктов пропуска на границе с Украиной. Запрещенные знаки были размещены на рюкзаке, с которым мужчина въезжал в Словакию. В его багаже также нашли вещи с подобными изображениями.

В случае обвинительного приговора украинцу может грозить до трех лет лишения свободы.

Немногим ранее в Финляндии прошел концерт, участники которого открыто демонстрировали нацистскую символику и использовали соответствующие лозунги. Мероприятие состоялось в городе Йювяскюля и было организовано неонацистским движением. О произошедшем рассказала финская активистка Салли Райски.