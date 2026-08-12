Башкирия собирается продать «Роснефти» оставшийся пакет акций «Башнефти»

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Башкирия планирует продать «Роснефти» оставшийся пакет акций «Башнефти». Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на встрече с журналистами.

По словам Хабирова, после продажи первого пакета акций регион уже не контролировал предприятие. Поэтому сохранять оставшуюся долю власти республики больше не видят смысла.

«Первый пакет акций мы же продали "Роснефти", вот сейчас мы продолжаем и планируем оставшуюся часть ей продать», — сказал Хабиров.

Полученные от сделки деньги Башкирия рассчитывает направить на выполнение существующих обязательств и запуск новых объектов. Другие подробности предстоящей продажи пока не приводятся.

Напомним, в 2016 году «Роснефть» приобрела контрольный пакет «Башнефти». После сделки у Башкирии сохранился блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция. Республика также получила возможность участвовать в управлении компанией через своих представителей в совете директоров.