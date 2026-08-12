Нарколог прокомментировал срыв Питта после семи лет трезвости: «Не стоит обесценивать» Фото: REUTERS.

Нарколог Руслан Исаев, заявил, что зависимость имеет хроническое течение и рецидив возможен даже после долгой ремиссии. Таким образом он прокомментировал признание актера Брэда Питта о возвращении к алкоголю после семи лет трезвости. Своим мнением специалист поделился с Lenta.ru.

Врач отметил, что сложно судить об опасности срыва, не зная точного количества выпитого и регулярности употребления. Он подчеркнул, что единичный случай кардинально отличается от систематического пьянства с нарастанием доз.

Медик также напомнил, что после 60 лет организм хуже переносит этанол из-за изменений метаболизма. В этом возрасте нагрузка на печень, сердце и нервы становится значительно выше. Кроме того, специалист усомнился в полноте информации о лечении Питта и реальной абсолютной трезвости в прошлые годы.

Несмотря на это, доктор Исаев призвал не обесценивать долгий срок без алкоголя. Он пояснил, что семь лет — это огромный период, который продлил жизнь актера и доказывает его способность справляться с зависимостью.

360.ru привёл слова Брэда Питта и по другой теме. Актёр признал, что его сильно потрясли семейные проблемы, которые привели к разводу с Анджелиной Джоли. Голливудская звезда добавил, что до этих событий он всегда оставался оптимистом.