Каким может быть нормальный пульс: вот что говорит кардиолог

После нагрузки или сильного стресса пульс может учащаться. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Пульс не всегда должен быть одинаковым и может заметно меняться даже у здорового человека. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Варвара Дзвониская рассказала, какие показатели сердцебиения считаются допустимыми и в каких случаях стоит насторожиться. Об этом пишет aif.ru.

«В покое человеческое сердце сокращается с частотой от 50 до 100 ударов в минуту. У некоторых пациентов пульс 50 ударов в минуту является нормой, а у других частота сердечных сокращений может приближаться к 100. И все эти показатели могут быть нормой», – пояснила кардиолог.

Специалист отметила, что частота сердечных сокращений зависит от физической активности, эмоционального состояния и других обстоятельств. После нагрузки или сильного стресса пульс может учащаться, а во время сна, наоборот, замедляется. На сердечный ритм также способен влиять алкоголь.

При этом очень редкий или слишком частый пульс иногда говорит о нарушениях работы сердца. В отдельных случаях частота сердечных сокращений может достигать 200 ударов в минуту или опускаться до 20-30.

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