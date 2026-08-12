Не ставьте диагнозы по соцсетям: психолог объяснила опасность такого подхода

Не ставьте диагнозы по соцсетям: психолог объяснила опасность этого подхода Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Психолог Елена Пахомова предупредила, что ставить себе диагнозы вроде СДВГ или выгорания по видео из соцсетей крайне опасно. По её словам, такие ролики дают иллюзию быстрого ответа, но не имеют ничего общего с реальной медициной. Этим специалист поделилась с Lenta.ru.

Пахомова пояснила, что соцсети любят упрощать сложные вещи, находя ложные причины для обычных состояний. Например, лень часто выдают за выгорание, а обычную тревогу — за психическое расстройство, хотя это совершенно разные вещи.

Психолог сравнила такую самодиагностику с чтением медицинской энциклопедии, где почти любой симптом можно найти у себя. Она подчеркнула, что важно смотреть не на отдельные признаки, а на контекст их появления.

Главная опасность, по мнению эксперта, в том, что человек начинает лечить себя сам, хотя проблема может крыться в усталости или привычках. Иногда полезнее просто пересмотреть свой образ жизни, а не искать у себя болезни.

При этом психолог Анастасия Гендель предостерегла родителей от выполнения домашнего задания за ребёнка. Специалист отметила, что это может привести к его несамостоятельности во взрослой жизни. Её слова приводит «Царьград».