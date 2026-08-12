В России предложили отменить уроки по субботам: в школах хотят ввести пятидневку для всех учеников

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Депутаты Госдумы предложили отменить шестидневную учебную неделю в школах и оставить обязательные занятия только с понедельника по пятницу. Об этом говорится в обращении парламентариев к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Депутаты предлагают проводить по субботам только культурные, спортивные и другие внеурочные мероприятия.

«Федеральное санитарное регулирование уже исходит из необходимости пятидневной урочной недели для отдельных категорий учащихся. Представляется целесообразным распространить данный подход на всех обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», — говорится в обращении, передает ТАСС.

С 1 сентября новые санитарные требования уже закрепят пятидневную учебную неделю для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас остальные образовательные учреждения могут самостоятельно выбирать между пятидневным и шестидневным режимом.

Авторы инициативы считают, что занятия по субботам приводят к накоплению хронической усталости у детей и могут негативно сказываться на их здоровье.

Тем временем Минпросвещения определило сроки каникул на 2026/2027 учебный год. Осенний отдых для школьников на пятидневке с учетом выходных и 4 ноября продлится 12 дней — с 24 октября по 4 ноября. Для тех, кто учится шесть дней в неделю, каникулы будут на день короче.