Депутат Алексей Чепа Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме назвали имя главного виновника провала мирных переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года. Ответственность за прекращение диалога лежит на бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил депутат Алексей Чепа.

Парламентарий назвал ложью недавние попытки британского политика оправдаться и снять с себя вину за срыв переговоров. Депутат подчеркнул, что подобное поведение всегда было свойственно руководству Соединенного Королевства, которое пытается оправдать свои действия. По его словам, именно Джонсон стал главной фигурой, которая повлияла на Владимира Зеленского и уговорила его отказаться от достигнутых тогда договоренностей.

Парламентарий также напомнил, что мир уже не раз сталкивался с фальсификациями со стороны Лондона. Он привел в пример ситуацию с так называемыми «Белыми касками» в Сирии, а теперь, как считает Чепа, подобный сценарий повторился и на стамбульской площадке.

В то же время сам экс-премьер Борис Джонсон признал, что российская армия в настоящее время успешно продвигается на линии боевых действий. Он констатировал факт поступательного движения российских сил, пишет RT.