Россиянам рассказали о рисках инвестиций в криптовалюты Фото: REUTERS.

Инвестор Дмитрий Исаков заявил, что легализация криптовалют в России не делает их безопасными для кошелька обычного человека. По его словам, новый статус цифровых денег не защищает граждан от аферистов и финансовых потерь. Этим специалист поделился в беседе с Lenta.ru.

Исаков отметил, что для многих россиян криптовалюта станет первым рискованным активом. Решение о покупке чаще принимается из-за новостей или рассказов о чужих успехах, а не на основе глубокого анализа. В итоге человек вкладывает деньги в инструмент, который не понимает, и не готов к резким скачкам курса.

Эксперт пояснил, что отсутствие запретов на покупку для новичков создает опасность, так как люди путают криптовалюту с банковскими вкладами. Однако разница между ними колоссальная: вклад сохраняет капитал, а цифровая монета требует готовности к убыткам. Сам факт легализации, подчеркнул Исаков, не меняет сути этого инструмента.

Он посоветовал инвесторам не гнаться за сверхдоходами, а сначала сформировать финансовую подушку на 3–5 месяцев. Затем стоит осваивать понятные активы с предсказуемым риском, и только потом пробовать высокорисковые варианты. Эксперт предупредил, что главная ошибка — выбор вложений только по обещанной прибыли.

Life.ru напомнил, что с 1 сентября неквалифицированные инвесторы смогут покупать биткоин через брокеров, криптообменники и управляющих после тестирования. Уточняется, что лимит составит 300 тысяч рублей в год у каждого посредника.