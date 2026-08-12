«Бесспорный первый номер»: Сафонов выйдет в основе «ПСЖ» на битву за Суперкубок УЕФА

Сафонов выйдет в стартовом составе на матч "ПСЖ" - "Астон Вилла". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявлен в основном составе парижан на решающий матч за Суперкубок УЕФА. Встреча с английской «Астон Виллой» состоится 12 августа на австрийской арене «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Обслуживать игру доверено бригаде арбитров во главе с сомалийским судьёй Омаром Абдулкадиром Артаном, пишет "КП-Спорт".

Текстовая трансляция Суперкубка УЕФА-2026 "ПСЖ" - "Астон Вилла" на "КП-Спорт"

По данным европейских СМИ, именно 27-летний россиянин, а не его конкурент Лука Шевалье, будет защищать ворота парижского гранда в этом престижном противостоянии. Напомним, что в прошедшем сезоне Сафонов провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, пропустив 28 голов и 12 раз сыграв «на ноль». За два года в «ПСЖ» он дважды выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, Кубок и Суперкубок Франции.

Соперником «ПСЖ» по Суперкубку стала «Астон Вилла», которая в минувшем сезоне уверенно разгромила в финале Лиги Европы немецкий «Фрайбург» со счётом 3:0. Сами же парижане добыли путёвку в этот матч благодаря победе в Лиге чемпионов, где в финале в серии пенальти (4:3) был повержен лондонский «Арсенал» — основное время завершилось со счётом 1:1.

Стартовые составы команд на матч:

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Кварацхелия, Аклиуш, Дуэ, Витинья, Мендеш, Заир-Эмери, Пачо, Невеш.

«Астон Вилла»: Бизот, Кэш, Линделеф, Макгинн, Камара, Буэндия, Пау Торрес, Маатсен, Гомес, Маджо, Хеммингс.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года и довольно быстро стал основным вратарём команды. В новом сезоне у россиянина появился серьёзный конкурент — «ПСЖ» подписал вратаря сборной Японии Дзиона Судзуки из «Пармы». Однако, по мнению французского журналиста L’Equipe Лоика Танзи, в текущем сезоне бесспорным первым номером команды останется именно российский голкипер. Накануне Суперкубка Сафонов заявил о намерении «ПСЖ» бороться за все возможные трофеи в новом сезоне, отметив, что в прошлом году команду не взяла только Кубок Франции, что вызвало у него сильную досаду. Предсезонную подготовку вратарь провёл в статусе женатого человека — в июне он вступил в брак с Мариной Кондратюк. В товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1) Сафонов вышел в старте, отыграл 77 минут и был назван СМИ одним из лучших в составе парижан.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Сафонов поставил цель выиграть все трофеи в новом сезоне с «ПСЖ», а также о том, что французский журналист не понимает трансфера вратаря Судзуки в «ПСЖ» и считает Сафонова первым номером и о том, что российский голкипер вернулся в Краснодар и поделился планами накануне Суперкубка УЕФА.