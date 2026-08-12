СК завел дело по факту исчезновения 16-летней девушки в Ульяновской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней Екатерины Герасимовой в Барышском районе Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК России, пишет “КП-Урал”.

Девушка пропала 10 августа. Около шести утра она вышла из квартиры в рабочем поселке имени В. И. Ленина и направилась в продуктовый магазин, после чего домой не вернулась. Родственники обратились в полицию вечером того же дня.

К поискам подключились следователи, полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители. Также привлечены военнослужащие, кинологи и подразделение беспилотной авиации МВД. Специалисты обследуют соседние населенные пункты и лесные массивы.

Рост пропавшей — около 170 сантиметров, у нее русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения девушка была одета в бежевые брюки, ярко-малиновую футболку, черно-белую клетчатую рубашку и темно-серые кеды. Она носит очки для коррекции зрения. Всех, кто знает о ее местонахождении, просят обратиться в правоохранительные органы.

Немногим ранее в Ленинградской области завершились поиски девятилетнего мальчика, который пропал 5 августа. Ребенка искали полиция и волонтеры «ЛизаАлерт» на протяжении двух суток. Вечером 7 августа его тело обнаружили силовики. По предварительным данным, мальчик утонул.