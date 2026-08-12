Онколог перечислил нетипичные признаки рака яичников

Онколог Гершфельд: вздутие и рвота могут указывать на рак яичников Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Рак яичников зачастую маскируется под заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом «Газете.Ru» сообщил онколог Эдуард Гершфельд.

По его словам, при проблемах с ЖКТ вздутие обычно зависит от того, что съел человек, усиливается к вечеру и проходит после того, как опорожняется кишечник и отошли газы.

"При раке яичников подобные симптомы чаще носят постоянный характер, не зависят от приемов пищи, не проходят после опорожнения кишечника и со временем только нарастают. Однако такая симптоматика свойственна пациентам с распространенной стадией заболевания», — сказал врач.

Специалист подчеркнул, что рак яичников в целом считается самой «немой» опухолью женской репродуктивной системы и дает о себе знать на распространенных стадиях заболевания.

360.ru рассказал, что регулярное использование вейпов может увеличить риск рака груди и осложнить течение уже выявленной болезни.