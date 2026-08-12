Зеленский пытался спровоцировать глобальную катастрофу, но провалился: «Пойман с поличным» Фото: REUTERS.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Владимира Зеленского в провокациях с беспилотниками в Болгарии и Германии. Об этом политик написал в соцсети X.

Филиппо связал с Киевом сразу два недавних инцидента. В Болгарии беспилотник влетел в воздушное пространство страны со стороны Румынии и взорвался примерно в километре от компрессорной станции. В болгарском Минобороны заявили, что аппарат, предположительно, был дроном-приманкой «Майя», который используют украинские войска.

Второй случай произошел в аэропорту Лейпцига. Там в зоне безопасности грузовых авиаперевозок обнаружили беспилотник с неизвестным взрывным устройством. Посольство России в Берлине назвало произошедшее провокацией и заявило, что инцидент используют для разжигания антироссийской истерии.

«Зеленский только что провел две операции, чтобы спровоцировать глобальную катастрофу, но они полностью провалились... Кровавая марионетка евроястребов поймана с поличным!» — написал Филиппо.

Тем временем в Германии зафиксировали сотни подозрительных пролетов беспилотников над военными объектами за последние годы. В отдельных случаях наблюдались целые рои дронов. Накануне аэропорт Ганновера более чем на два часа прекращал работу из-за неопознанного БПЛА.