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НовостиПолитика12 августа 2026 18:35

Военкор Поддубный: Славянская ТЭС получила критические повреждения

Поддубный отметил, что ВСУ превратили Славянскую ТЭС в своей укрепрайон
Арина СЕРОВА
Поддубный отметил, что ВСУ превратили Славянскую ТЭС в своей укрепрайон. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Поддубный отметил, что ВСУ превратили Славянскую ТЭС в своей укрепрайон. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Славянская ТЭС в Донецкой Народной Республике получила очень серьезные повреждения в результате ударов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор ИС «Вести» Евгений Поддубный.

Он напомнил, что ВСУ сделали из территории станции мощный укрепрайон, где хранится множество оружия. Теперь, по данным Поддубного, расположенный в Николаевке узел генерации электроэнергии не действует.

«Славянская ТЭС получила критические повреждения в результате ударов ВС РФ… За эти северо-восточные ворота к Славянску, до которого от Николаевки менее пяти километров, сейчас разворачиваются тяжелые бои», - написал журналист.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что бойцы ВС России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполья в регионе. Наши солдаты уже подступают к городу с восточной стороны.