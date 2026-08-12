Русский дом в Берлине — культурный центр на Фридрихштрассе, в берлинском районе Митте. Фото: Wiki

Партия BSW намерена провести акцию у Русского дома в Берлине в его защиту. Об этом заявил сопредседатель берлинского отделения партии Александер Кинг на дискуссионном мероприятии в столице Германии.

По его словам, партия действительно готовит такую акцию, однако подробности пока не раскрываются.

«В действительности мы собираемся это сделать», — сказал Кинг.

Русский дом в Берлине в последние годы регулярно становится объектом критики со стороны немецких политиков, требующих закрыть учреждение. Сам центр работает в городе с 1984 года и занимается развитием культурных, гуманитарных и образовательных связей между Россией и Германией.

Немногим ранее лидер BSW Сара Вагенкнехт сообщила, что партия запустила петицию против закрытия Русского дома. Она заявила, что Германии необходимо не сокращать, а расширять диалог и обмен с Россией. Сейчас под обращением собраны уже тысячи подписей