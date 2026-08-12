Моряки с авианосца США пытались выпрыгнуть за борт из-за долгой службы Фото: REUTERS.

Несколько моряков с американского авианосца USS Abraham Lincoln пытались выпрыгнуть за борт на фоне затянувшейся службы. Об этом сообщает Military Times со ссылкой на семьи военных.

Экипаж авианосца насчитывает около пяти тысяч моряков и морпехов. Они находятся на службе с 21 ноября 2025 года. Изначально дислокация должна была завершиться в мае, однако ее продлили на неопределенный срок. С января USS Abraham Lincoln находится на Ближнем Востоке в рамках операции США против Ирана.

По словам Аннабель Лома, ее муж, пытавшийся выпрыгнуть за борт, выгорел из-за неоднократного продления срока службы. Родственники других членов экипажа также жалуются на подавленное состояние военных, усталость, проблемы со связью, питанием и бытовыми условиями на корабле.

В ВМС США заявили, что командование следит за психологическим состоянием экипажа, а военнослужащим доступны психологи, капелланы и медики. Точное число моряков, пытавшихся выпрыгнуть за борт, ведомство не назвало.

Тем временем еще в апреле USS Abraham Lincoln заметили примерно в 200 километрах от побережья Ирана. Это стало самым близким к Оманскому заливу появлением авианосца с начала конфликта. Рядом с ним находились несколько других американских военных кораблей.