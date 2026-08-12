IT-эксперт Щербаков: мошенники заманивают подростков предложениями о работе Фото: EAST NEWS.

Родителям необходимо предупредить детей о мошеннических схемах с подработками, а также обсудить угрозы из игр и соцсетей. Об этом "Ленте.ру" рассказал IT-эксперт Сергей Щербаков.

"Настоящие работодатели никогда не оформляют сотрудников через ссылки в мессенджерах, не просят вводить паспортные данные на неизвестных сайтах и не требуют оплаты за обучение или трудоустройство", - сказал он.

Специалист отметил, что любое обещание "легких денег за пару часов" почти всегда оказывается обманом. Если ребенку предлагают сначала заплатить — это мошенники, указал он.

По его словам, также зоумышленники активно атакуют детей через игровые платформы, обещая внутриигровую валюту или подарки. Никто не даст бесплатных подарков за выполнение инструкций с чужим телефоном

RT предупредил, что Злоумышленники создали сеть фишинговых сайтов, обещающих доступ к недоступным в стране приложениям и играм без использования VPN. Также на таких сайтах часто предлагают купить внутриигровые улучшения или другие платные функции.