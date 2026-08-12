Минсельхоз ведет работу по переориентации направлений экспорта сельхозпродукции Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Минсельхоз России ведет работу по переориентации экспорта сельхозпродукции на альтернативные направления. Об этом сообщили в ведомстве по итогам совещания по реализации зерна и формированию новых логистических маршрутов.

В министерстве назвали главной задачей своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции с учетом действующих ограничений. Среди альтернативных направлений рассматриваются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты.

«Ключевая задача — обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Крупным экспортерам предложат определить объемы продукции, которые они смогут закупить и вывезти, а также конкретные маршруты поставок. В первую очередь такую работу проведут в Ростовской области, где уже завершилась уборка ранних зерновых и сформировался значительный экспортный потенциал.

Для каждого региона планируется определить наиболее эффективные направления с учетом географии и стоимости перевозок. Минсельхоз также создаст специальный штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры. Он будет контролировать закупочные цены, планы вывоза зерна, согласование железнодорожных перевозок и выполнение планов портовыми терминалами.

Немногим ранее власти Ростовской области сообщили, что перестройка логистики уже привела к снижению закупочных цен на зерно у аграриев. Регион обеспечивает около 12% российского экспорта зерна и поставляет его более чем в 100 стран. Минсельхоз и Минтранс совместно с властями области прорабатывают варианты стабилизации ситуации.