США обвинили 11 людей в мошенничестве с целью получения грин-карт гражданами КНР Фото: REUTERS.

В США 11 человек обвинили в организации фиктивных браков для получения грин-карт преимущественно гражданами КНР. Об этом сообщили в американском Министерстве юстиции.

По версии прокуратуры, схема действовала с 2016 по июль 2026 года. Обвиняемые подбирали граждан США для заключения фиктивных браков с иностранцами, а затем помогали оформлять документы на постоянное проживание в стране.

Всего таким способом было организовано более тысячи фиктивных браков. За помощь в получении грин-карты иностранцы платили организаторам до 100 тысяч долларов. Основными клиентами сети, как утверждает следствие, были граждане Китая.

Фигурантам вменяют сговор с целью мошенничества в миграционной сфере, а также содействие незаконному проживанию иностранцев в США. Максимальное наказание по двум пунктам обвинения в совокупности составляет до 15 лет лишения свободы.

Немногим ранее в Москве осудили участников группы, которая легализовала иностранцев через фиктивные браки и ложное установление отцовства. По данным ФСБ, таким образом документы получили не менее 2,5 тысячи выходцев из стран Центральной Азии. Доход организаторов оценили минимум в 300 млн рублей. Участники схемы получили от трех до шести лет лишения свободы.