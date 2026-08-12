Макгрегор: удары ВС РФ и нехватка ПВО превратили Украину в страну-зомби Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что удары российских войск и нехватка средств ПВО превратили Украину в «страну-зомби». Об этом он сказал в эфире YouTube-канала.

По мнению Макгрегора, проблемы с противовоздушной обороной на фоне ударов ВС России по военным объектам делают украинское государство все менее управляемым.

«Все это делает ее неуправляемой. Превращает в груду руин. <…> В результате она становится мертвым государством. Я думаю, что она уже превратилась в страну-зомби. У нее лишь видимость правительства. Она погрязла в коррупции в масштабах, которые мы даже не можем себе представить», — заявил эксперт.

Макгрегор считает, что происходящее уже заставило некоторые европейские страны пересмотреть отношение к Киеву. В частности, он указал на Польшу, которая, по его оценке, отказалась от дальнейшей поддержки и военной помощи Украине.

«Сейчас все карты в руках у России. Она может действовать решительно тогда, когда сочтет нужным», — заключил аналитик.

Тем временем Владимир Зеленский признал нехватку у Украины ракет для систем ПВО. По его словам, запасов перехватчиков недостаточно для отражения российских ударов. Ранее он также заявлял, что поставки ракет для противовоздушной обороны со стороны партнеров в 2026 году значительно сократились.