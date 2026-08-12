Россиянам рассказали о новых перспективных направлениях для зарубежного туризма

Тур-эксперт Мкртчян рассказал о новых египетских курортах с мягким климатом Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Главным событием года в вылетах россиян за рубеж стал запуск авиарейсов в египетские аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. Об этом RTVI заявил турэксперт Алексан Мкртчян.

Он напомнил, что до этого были открыты всего три аэропорта: Каир, Хургада, Шарм-эль-Шейх. При этом столица Египта Каир больше подходит для бизнес-поездок, а два курорта находятся на Красном море, в пустыне.

По его словам, в отличие от этих курортов Эль-Аламейна предлагает отдых в значительно более мягком средиземноморском климате, без изнуряющей жары с июня по середину сентября.

Как писал сайт KP.RU, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские тур-эксперты не фиксировали массовых жалоб путешественников на пятизвездочные отели Египта. Отмечалось, что Египет, как и Турция, Таиланд и Россия, обладает огромной и очень разной отельной базой.