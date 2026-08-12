Трамп объявил об уходе пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уйдет со своего поста в конце августа. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощников Каролин Левитт покинет свою должность в конце месяца", - отметил американский лидер.

Трамп уточнил, что Левитт решила покинуть должность, чтобы больше времени уделять своим детям и семье. Он уважает ее решение. Президент подчеркнул, что Левитт станет одним из его ключевых внештатных советников и сохранит влияние в Республиканской партии.

Ранее иммиграционная и таможенная полиция США задержала родственницу Левитт. В отношении Бруны Каролин Феррейры начата процедура депортации. В Министерстве внутренней безопасности назвали ее "виновной в совершении преступления нелегальной мигранткой из Бразилии".