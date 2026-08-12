США потратили $533 млн на завод, проваливший выпуск снарядов для Киева Фото: REUTERS.

Правительство США впустую направило более 500 млн долларов на модернизацию завода General Dynamics, рассчитывая увеличить выпуск 155-мм снарядов, в том числе для Украины. Об этом сообщает ProPublica.

По данным организации, в 2024 году Пентагон профинансировал закупку нового оборудования турецкого производства для предприятия. После установки станки начали регулярно выдавать бракованную продукцию и ломаться.

В 2025 году из-за возникших проблем пришлось остановить две из трех производственных линий. Оставшаяся линия, продолжавшая работать, не смогла выпустить ни одного пригодного для применения снаряда.

Неудача обошлась американским налогоплательщикам примерно в 533 млн долларов. При этом власти США не стали требовать возврата средств. Более того, компания продолжила получать новые государственные контракты.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не носит розовые очки в вопросе американских поставок Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва продолжит СВО при отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию.