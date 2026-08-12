Военный ВСУ Гнездилов выступил за мобилизацию бездетных женщин Фото: REUTERS.

Известный сторонник бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова военный ВСУ Сергей Гнездилов высказался в поддержку мобилизации женщин, у которых нет детей.

"Если у женщины нет ребенка, если она не студентка высшего учебного заведения и не работает в медицине - вперед на передовую", - сказал военный в беседе с "РБК-Украина".

Таким образом Гнездилов поддержал соответствующую петицию, в которой предлагается рассмотреть возможность призыва на военную службу бездетных женщин.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что мобилизованные на Украине массово бегут еще до попадания на передовую. По его словам, реальная численность ВСУ только уменьшается.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что мобилизация на Украине не прекратится, несмотря на сопротивление населения действиям сотрудников территориальных центров комплектования.