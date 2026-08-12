Паводковая ситуация в Тюмени: уровень Туры опустился ниже опасной отметки

Источник: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в МАХ

Губернатор Тюменской области Александр Моор проинформировал о том, что уровень воды в реке Тура опустился ниже критической отметки, которая считается опасным явлением. По данным гидропоста, зафиксированным сегодня в середине дня, показатель составил 848 сантиметров.

Глава региона напомнил, что порог «опасного явления» на Туре был превышен 26 июля, и в течение 17 суток уровень держался выше этой границы. Максимального значения паводок достиг 2 августа, после чего началось постепенное снижение воды.

В своем заявлении Александр Моор подчеркнул, что региону удалось выдержать давление стихии. Временные дамбы и насыпи, сооруженные в оперативном порядке, выполнили свою защитную функцию. При этом губернатор призвал не ослаблять бдительности и продолжать мониторинг состояния инженерных сооружений до тех пор, пока вода полностью не уйдет.

Несмотря на снижение уровня воды, паводковая угроза сохраняется. Продолжается расширение списка адресов, где зафиксировано подтопление. Соответствующее постановление, как уточнил Моор, подписано сегодня.

На текущий момент на территории Тюмени, а также в Тюменском и Ярковском округах затоплению подверглись 151 жилой дом и более двух тысяч приусадебных участков.

«Режим чрезвычайной ситуации позволяет нам более оперативно принимать решения для борьбы с паводком. Кроме того, пострадавшие могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 15 675 рублей», - пояснил глава области.

Поскольку вода начинает отступать, профильные службы уже готовы приступить к дезинфекции территорий, просушке помещений и обработке участков. Эти мероприятия будут организованы по заявкам граждан, которые обратятся за необходимой помощью.