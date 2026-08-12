Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европе в будущем придется восстановить отношения с Россией. Об этом он сказал в интервью TVP World.

"Сейчас отношения плохие. <…> Нам нужна сильная оборона, чтобы противостоять русскому медведю. Но в какой-то момент вполне возможно стать с ними друзьями", - сказал политик.

Столтенберг также назвал ошибочным представление о том, что Европе якобы "по природе предназначено" постоянно находиться в конфликте с Москвой.

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что именно государства ЕС инициировали дистанцирование от России после начала украинского конфликта. Лидер РФ отметил, что Москва сохраняет открытость к возобновлению экономического сотрудничества с европейскими странами.