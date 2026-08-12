В аварии с микроавтобусом в Грузии погибли четыре гражданина Белоруссии

В аварии в Грузии погибли четыре человека Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

В западной части Грузии произошла авария с микроавтобусом, в результате которой погибли как минимум четыре гражданина Белоруссии. Об этом сообщает агентство Interpressnews.

Микроавтобус с туристами следовал из курортного поселка Гомисмта в сторону города Озургети, уточняет издание. Предварительно, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство упало в овраг.

Несколько пассажиров получили травмы, среди них были дети. Пострадавших доставили в больницы. Водитель микроавтобуса в результате ДТП не пострадал. По факту аварии МВД Грузии начало расследование.

Ранее KP.RU сообщал, что в Белоруссии произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик МАЗ. Погибли три человека.